نجمة عالمية تطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين خلال حفل غرامي 2024

الفنانة آني لينوكس تطالب بوقف اطلاق النار في فلسطين في حفل الـ #Grammys.

pic.twitter.com/YlksaIQF5p — Celebs Arabic (@CelebsArabic) February 5, 2024

وبعد أدائها لأغنية "Nothing Compares 2 U" تكريمًا للفنانة الراحلة سينيد أوكونور، رفعت آني ذراعيها في الهواء وقالت: "فنانون من أجل وقف إطلاق النار، السلام في العالم".وحظيت هذه الخطوة بتأييد حار من قِبل الحضور، الذين هتفوا وصفقوا بحرارة للنجمة الإسكتلندية، معبرين عن إعجابهم بموقفها الجريء.