أول تعليق لـ هيفاء وهبي بعد معاقبة مدير أعمالها السابق محمد وزيري

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على قرار جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.



وفي تصريحات لبرنامج "الحكاية" على قناة الـMBC، قالت هيفاء وهبي إنها تثق بالقضاء المصري، مضيفة: "ربنا بياخد لي حقي، وأنا لن أقف عند أشخاص سرقوني، والأمور القضائية أتركها للقضاء، وأؤمن بالقضاء المصري، وتركت كل الأمور بيد المحامين للتركيز في شغلي، وأتمنى التواجد في موسم رمضان، ولكن بشرط وجود نص يناسبني".

