نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
فاجأت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون، الحضور في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 لعام 2024، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس، حيث خطفت سيلين ديون الأنظار خصوصا انها ظهرت بصحة جيّدة بعد طول غياب.
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على قرار جهات التحقيق في مصر بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد اتهامه بـ"خيانة الأمانة" والنصب على موكلته.
دعت النجمة الإسكتلندية آني لينوكس، إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، خلال أدائها الغنائي في حفل توزيع جوائز غرامي لعام 2024، الذي أقيم على مسرح كريبتو أرينا في ولاية لوس أنجلوس في أميركا.