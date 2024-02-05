نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته

وارفقت نادين الفيديو بالتعليق التالي: "ما بعرف بس حسيت هالمقطع من الأغنية بيعنيلي كأم وبعبّر عن حبي لولادي".هذا وكانت قد عبرت نادين نسيب نجيم عن إعجابها بالوثائقي الذي قدمته إليسا، حيث كشفت عن أن حياتها مشابهة لحياة إليسا، وذلك في تغريدة لها على حسابها عبر منصة "اكس"، معبرة عن حبها للوثائقي.