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نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته
نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته
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نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته

فن

2024-02-05 | 05:37
نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم تستعين بـ اليسا وهذا ما قالته

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية "كلو وهم" للفنانة اللبنانية إليسا.

وارفقت نادين الفيديو بالتعليق التالي: "ما بعرف بس حسيت هالمقطع من الأغنية بيعنيلي كأم وبعبّر عن حبي لولادي".
هذا وكانت قد عبرت نادين نسيب نجيم عن إعجابها بالوثائقي الذي قدمته إليسا، حيث كشفت عن أن حياتها مشابهة لحياة إليسا، وذلك في تغريدة لها على حسابها عبر منصة "اكس"، معبرة عن حبها للوثائقي.

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