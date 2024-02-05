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سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية
سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية
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سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية

فن

2024-02-05 | 10:17
سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية
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Aljadeed
سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية

احتفلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان بعيد ميلادها مع خطيبها الممثل اللبناني وسام فارس على طريقتهما الرومانسية.

وفي التفاصيل، نشرت سارة صور ومقاطع فيديو من الاحتفال على حسابها الرسمي عبر انستغرام. وعلقت بالقول: "انغرمت في لأنو بيضحكني".

وكان اللافت في هذه المناسبة، وجود قالب حلوى اللي صمم للمناسبة و كان على شكل كاميرا تصوير.

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