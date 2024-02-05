سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية

وفي التفاصيل، نشرت سارة صور ومقاطع فيديو من الاحتفال على حسابها الرسمي عبر انستغرام. وعلقت بالقول: "انغرمت في لأنو بيضحكني".
وكان اللافت في هذه المناسبة، وجود قالب حلوى اللي صمم للمناسبة و كان على شكل كاميرا تصوير.
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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
فُجع الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، بوفاة والدته في فلسطين، حيث أعلن وائل الخبر في تعليق مؤثر على حسابه عبر منصة "اكس".
فاجأت النجمة الكندية العالمية سيلين ديون، الحضور في حفل توزيع جوائز غرامي الـ66 لعام 2024، الذي أقيم مساء الأحد في لوس أنجلوس، حيث خطفت سيلين ديون الأنظار خصوصا انها ظهرت بصحة جيّدة بعد طول غياب.
شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو يتضمن مجموعة صور برفقة ولديها هيفين وجيوفاني، على أنغام أغنية "كلو وهم" للفنانة اللبنانية إليسا.