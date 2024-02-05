سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلادها مع خطيبها وسام فارس على طريقتهما الرومانسية

وفي التفاصيل، نشرت سارة صور ومقاطع فيديو من الاحتفال على حسابها الرسمي عبر انستغرام. وعلقت بالقول: "انغرمت في لأنو بيضحكني".

وكان اللافت في هذه المناسبة، وجود قالب حلوى اللي صمم للمناسبة و كان على شكل كاميرا تصوير.