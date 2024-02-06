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أول تعليق من طليق دنيا بطمة محمد الترك بعد دخولها السجن: شيء يوجع القلب
أول تعليق من طليق دنيا بطمة محمد الترك بعد دخولها السجن: شيء يوجع القلب
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أول تعليق من طليق دنيا بطمة محمد الترك بعد دخولها السجن: شيء يوجع القلب

فن

2024-02-06 | 07:28
أول تعليق من طليق دنيا بطمة محمد الترك بعد دخولها السجن: شيء يوجع القلب
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Aljadeed
أول تعليق من طليق دنيا بطمة محمد الترك بعد دخولها السجن: شيء يوجع القلب

علق المنتج البحريني محمد الترك لأول مرة، بعد القبض على زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، لتنفيذ حكم الحبس لمدة عام بسبب قضية حساب حمزة مون بيبي.

وفي التفاصيل، قال محمد الترك في بث مباشر على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يتمنى السجن لأحد سواء كان قريباً أو حبيباً أو عدواً، ووصف الأزمة التي تعرضت لها طليقته دنيا بطمة بشيء يوجع القلب، دون ذكر اسم طليقته.

وتابع محمد الترك: "الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها"، وأشار إلى أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات كثيرة بعد أزمته مع دنيا، ولفت إلى أنه لم يرد على أحد من مهاجميه، ولم يخرج للحديث عن هذا الأمر".

ووصف محمد المنتقدين خلال الفترة الماضية، والذين تدخلوا في حياته الشخصية، بالـ "تافهين وحشرات السوشيال ميديا"، وأكد أنه قادر على الحفاظ على حياته الشخصية ولا يحتاج من يتدخل فيها.

ولفت محمد الترك إلى أن البعض كان ينتظر منه الخروج للشماتة في سجن دنيا بطمة لكنه لن يفعل ذلك، وقال: "الدنيا دوارة، اليوم ضحكت على غيرك باكر يضحك عليك مليون".

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