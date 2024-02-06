طوني بارود يحتفل بعيد ميلاد ابنته ديا ماريا.. هكذا أصبحت

وفي التاصيل، نشر طوني صورة مع ديا ماريا على حسابه الخاص عبر انستغرام. وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قائلا: " 19 سنة من الحب من الفرح من الصلاة من الشكر لربّنا انو نعم علينا ببنت ضوتلنا حياتنا وصارت بركة البيت..19 سنة وهيدي اول مرة منعيد بعاد يا قلبي، بس بعرف انت بمحل بتحبي، مطرح ما عم تدرسي وتحققي أحلامك…انشالله بتشرق شمسك ليل نهار يا روحي ويرافقك النجاح كيف ما برمتي وجك وتتلاقي عطريقك بالناس الطيبين والأوادم..بحبك يا كل العمر".
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A post shared by Tony Baroud (@tonybaroud)
A post shared by Tony Baroud (@tonybaroud)
تحدثت الفنانة السورية تولاي هارون عن جوانب حياتها الشخصية، وكذلك عن علاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أنها تعرضت للكثير من الخذلان في حياتها، وأنها غير نادمة على دخول عالم الفن.
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