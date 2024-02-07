خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها

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تمت مشاركة منشور بواسطة Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
تمت مشاركة منشور بواسطة Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
عاد الملك تشارلز إلى ساندرينغهام، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر، وذلك في اول ظهور للملك بعد تشخيصه بمرض السرطان.
تخلت عارضة الأزياء الأوكرانية كارولينا شينو، الحاصلة مؤخرا على لقب ملكة جمال اليابان، عن لقبها، واضطرت الى تسليم تاجها، بعد انتشار فضيحة لها جردتها من لقبها.
شاركت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، صورا جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من اجواء الاحتفال بعيد ميلادها.