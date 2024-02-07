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خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها
خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها
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خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها

فن

2024-02-07 | 05:01
خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها
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Aljadeed
خطيب نادين نسيب نجيم يُفاجئها بعيدها وهي توجه رسالة مؤثرة إلى أولادها

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها ووثق مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقاطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر انستغرام وثقت من خلالها الاحتفال بعيدها مع خطيبها رجل الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان.
وبدت نادين مع خطيبها بغاية الانسجام والرومنسية حيث بدا في إحدى الصور وهو يقبلها أثناء إطفاء شموع قالب الحلوى المميز .
وعلّقت نادين على الصور بالقول: "شكرا حبيبي على المُفاجأة الرائعة".
ونشرن نادين أيضا مقطع فيديو على حسابها وهي تحتفل مع أولادها وعلقت بالقول: "الله يخليلي ياكم يا حياتي و عمري انتوا و يعطيني العمر وضلني حدكم".
 

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