ياسمين عز تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة زواجها: الزواج فخر وشرف
خرجت الإعلامية المصرية ياسمين عز عن صمتها، وعلقت على شائعات الزواج والارتباط التي انتشرت حولها خلال الساعات القليلة الماضية، لتحسم الجدل حول زواجها من شخصية إعلامية كبيرة بمصر والوطن العربي.
وفي التفاصيل، نشرت ياسمين عز عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" وقالت: "دي المرة الأولى والأخيرة اللي هرد فيها على أي شائعة، أنا غير متزوجة، عندما سأتزوج سأعلن أمام العالم، لأن الرجل والزواج والعائلة فخر وشرف لكل امرأة يجب أن تعلن عنه".