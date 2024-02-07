ياسمين عز تخرج عن صمتها وتحسم حقيقة زواجها: الزواج فخر وشرف

عاد الملك تشارلز إلى ساندرينغهام، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر، وذلك في اول ظهور للملك بعد تشخيصه بمرض السرطان.