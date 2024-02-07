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هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل
هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل
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هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل

فن

2024-02-07 | 05:29
هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل

وثّق الفنان المصري أحمد سعد صورًا من منزله في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن حصل عليه كهدية من المملكة كونه مطربا مصريا.

وفي التفاصيل، استعرض أحمد سعد منزله على حسابه عبر إنستغرام، ووجه رسالة قال فيها: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي.. ايوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات.. شكرًا كمصري وشكرًا كفنان".

وأضاف الفنان المصري أحمد سعد: "السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح.. بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده.. ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي".

 

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