هدية خيالية من السعودية لـ أحمد سعد.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، استعرض أحمد سعد منزله على حسابه عبر إنستغرام، ووجه رسالة قال فيها: "أيوة أنا أحترم المملكة وأحب شعبها وأقدر المجهود الكبير لدعم الفنون والثقافة.. أنا في بيتي بالرياض واحد من سلسلة عطاءات المملكة لشخص ميزته إنه مطرب مصري عربي.. ايوة الناس دي مشروعها عظيم لأنهم فهموا قيمة الفن والمواهب في جميع المجالات.. شكرًا كمصري وشكرًا كفنان".
وأضاف الفنان المصري أحمد سعد: "السعودية بتكسر كل الحواجز بين العرب وبتنجح في قيادة نهضة ثقافية فنية وبتحافظ على الفن المصري في قلوب ووجدان العرب في كل شارع وزقاق وبيت.. لازم نفرح إن مواطن سعودي يقول عندنا أم كلثوم وعبد الحليم زي ما بيقول عندنا محمد عبده وطلال مداح.. بيقولوا (عندنا) وبينسوا جنسيته وبلده ولونه لأن مع الفن تصغر كل الحاجات والاختلافات.. ويكبر الإنسان بموهبته كأنه ببلده.. ربنا يحفظكم ويقدركم على اللي جاي".
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
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