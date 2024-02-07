شاهدوا اول ظهور لـ فادي إبراهيم من المستشفى بعد بتر قدمه واصابع يده

الجديد في الامر، هو الظهور الأول لـ فادي إبراهيم بعد دخوله المستشفى وخضوعه لعدد من العمليات وبتر قدمه واصابع يده، اذ نشر الفنان اللبناني طوني كيوان، على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها برفقة الممثل فادي إبراهيم والعميد الركن جان نهرا، خلال زيارتهما لـ فادي إبراهيم في المستشفى.وظهر فادي إبراهيم وقد فقد الكثير من وزنه، الا ان الضحكة لم تفارق وجهه، وهو ما اكد عليه كل من يزوره في المستشفى اذ أشاروا الى ان معنوياته مرتفعة ولم يستسلم للمرض.