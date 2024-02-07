زوجة الدكتور فود تفضح خيانته لها وتكشف تفاصيل لأول مرة

وفي التفاصيل، بدت شروق وهي تفضح خيانة زوجها الدكتور فود مع "تيك توكر" لبنانية، مشيرة إلى انه ترك ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أشهر في الفندق ليذهب إلى حبيبته.
وأشارت شروق إلى ان الدكتور فود يبيع منتجات غير صالحة لزبائنه.
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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
عاد الملك تشارلز إلى ساندرينغهام، بعد أن التقى بابنه الأمير هاري لمدة تقل عن ساعة في أول لقاء مباشر جمع بينهما منذ تسعة أشهر، وذلك في اول ظهور للملك بعد تشخيصه بمرض السرطان.
تخلت عارضة الأزياء الأوكرانية كارولينا شينو، الحاصلة مؤخرا على لقب ملكة جمال اليابان، عن لقبها، واضطرت الى تسليم تاجها، بعد انتشار فضيحة لها جردتها من لقبها.
شاركت انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، صورا جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من اجواء الاحتفال بعيد ميلادها.