زوجة الدكتور فود تفضح خيانته لها وتكشف تفاصيل لأول مرة

وفي التفاصيل، بدت شروق وهي تفضح خيانة زوجها الدكتور فود مع "تيك توكر" لبنانية، مشيرة إلى انه ترك ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أشهر في الفندق ليذهب إلى حبيبته.

وأشارت شروق إلى ان الدكتور فود يبيع منتجات غير صالحة لزبائنه.