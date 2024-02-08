نادر صعب يقاضي ريهام سعيد وقناة "هي" في مصر

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A post shared by Dr Nader Saab (@drnadersaab)
A post shared by Dr Nader Saab (@drnadersaab)
أعلنت الممثلة الأميركية، جينا كارانو، رفعها دعوى قضائية ضد شركتي "ديزني" و"LucasFilm" بسبب طردها من مسلسل "The Madalorian".
أعلن الكاتب والمخرج المسرحي اللبناني كلوفيس عطالله، أنّه زار مع وفد من نقابة الفنانين، الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني، المعروف بـ "أبو سليم"، المتواجد في المستشفى.
أحدث الفنان اللبناني زين العمر، جدلا واسعا بين جمهوره، بعدما نشر على حسابه عبر منصة "اكس" رسالة تهديد علنية إلى شقيقه، دون أن يكشف عن السبب أو المشكلة بينهما.