نادر صعب يقاضي ريهام سعيد وقناة "هي" في مصر

وجاء في البيان الذي نشره الدكتور نادر صعب على حسابه عبر "إنستغرام": "تقدم الدكتور نادر صعب يوم الأحد الماضي ببلاغ إلى النائب العام بجمهورية مصر العربية ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد وقناة (هي) الفضائية، كما تقدم ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ضد المذيعة وجار التحقيق في تلك البلاغات، ويؤكد الدكتور نادر صعب ثقته الكاملة في القضاء المصري مهما بلغت حملات التشهير الممنهجة التي يتعرض لها".الجدير ذكره أن بيان الدكتور نادر صعب جاء بعد ساعات قليلة من تقديم ريهام سعيد بلاغًا للنائب العام، تتهم فيه نادر صعب بحرق وتشويه وجهها، وأيضاً بتصوير فيديوهات لها أثناء تخديرها من دون علمها، لتوثيق العملية التجميلية التي أجراها لها، والتي وصفتها بالفاشلة.