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زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!
زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!
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زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!

فن

2024-02-08 | 07:02
زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!
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Aljadeed
زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!

أحدث الفنان اللبناني زين العمر، جدلا واسعا بين جمهوره، بعدما نشر على حسابه عبر منصة "اكس" رسالة تهديد علنية إلى شقيقه، دون أن يكشف عن السبب أو المشكلة بينهما.

وفي التفاصيل، وثق زين العمر صورة شقيقه "إيلي"، مرفقًا إياها بكلام حول غدر الأقرباء، قائلا: "ما بتيجيك الضربة إلا من القريب! ما كنت متخايل يجي النهار وخيي يغدر فييّ"، خاتما كلامه بالقول: "ما رح مرّقلك ياها على خير يا إيلي".
وانهالت تساؤلات الجمهور عن الأمر الذي دفع الفنان لكتابة هذا المنشور وتهديد شقيقه، فيما اعتقد بعضهم أنها قد تكون مزحة يقوم بها ليروّج لعمل جديد.

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