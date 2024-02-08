زين العمر يهدد شقيقه: ما رح مرّقلك ياها على خير!

أحدث الفنان اللبناني زين العمر، جدلا واسعا بين جمهوره، بعدما نشر على حسابه عبر منصة "اكس" رسالة تهديد علنية إلى شقيقه، دون أن يكشف عن السبب أو المشكلة بينهما.

