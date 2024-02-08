الملكة رانيا تحتفل باليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني

وشاركت الملكة مع متابعيها عبر انستغرام، عدد من الصور وثقت مشاركتها في الاحتفالات الملكية التي اقيمت في قصر رغدان بالعاصمة الأردنية عمّان.
وظهر معها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وزوجته الأميرة رجوه الحسين.
وعلقت الملكة في منشورها عبر "انستغرام": قائد محظوظ بشعبه وشعب محظوظ بقائده، معاً 25 عاماً من العطاء. في رغدان اليوم من مراسم رفع علم اليوبيل الفضي لجلوس سيدنا على العرش."
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
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