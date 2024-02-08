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ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على مغني &quot;راب&quot; شهير
ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على مغني "راب" شهير
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ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على مغني "راب" شهير

فن

2024-02-08 | 09:10
ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على مغني "راب" شهير
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Aljadeed
ويجز يعلّق على حادثة الاعتداء على مغني "راب" شهير

أبدى مغنّي الراب "ويجز"، استياءه الشديد من حادثة اعتداء أحد أعضاء فريق راب مصري شهير على "الرابر" المصري زياد ظاظا، والتسبّب بإصابته بجروح خطِرة، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا الفريق على فنانين مصريين بسبب التنافس في المهنة.

وكتب ويجز عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "إنستغرام": "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن"، مضيفا: "انا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم إن فيه جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل أي اعتداء على أي فنان أو حد".
وتابع: "بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤوليتهم من تصرف الشاب ده، وبطلب من كل المنظّمين والمعلنين وقف التعامل معاه، ومتأكد إن القانون هيجيب حق الناس دي اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي، وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".
وكان عدد من الأشخاص قد اعتدوا على مطرب الراب المصري زياد ظاظا في منطقة المعادي، وتبين أن هؤلاء الأشخاص يتبعون لأحد أعضاء فريق راب مصري فني معروف إعلامياً باسم "معادي تاون مافيا".
وفي التفاصيل، فوجئ زياد ظاظا بـ 12شخصاً على درّاجات نارية، يرأسهم حسين تامر عضو فريق "معادي تاون مافيا" المعروف باسم حُسين، يعتدون عليه بالصاعق الكهربائي، ما تسبّب في إصابته بحروق خطِرة، كما اعتدوا على أحد أعضاء فرقته وأُصيب بجرح قطعي في فروة الرأس.
 

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