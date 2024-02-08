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قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي
قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي
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قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي

فن

2024-02-08 | 09:32
قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي
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Aljadeed
قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي

نشر الفنان اللبناني يوري مرقدي صورة تجمعه بزوجته ألفت منذر، ظهر فيها وهو يقبّلها بطريقة رومانسية جدا احتفالا بعيد زواجهما.

وكتب يوري في تعليق على الصورة: "إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي. الأميرة ديانا إشتهرت بشعرها القصير.. ولكن ما رأيكم بها بالتسريحات الطويلة؟ . اشكرك".

A post shared by YuriMrakadi (@yuri_mrakadi)


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