قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي

وكتب يوري في تعليق على الصورة: "إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي. الأميرة ديانا إشتهرت بشعرها القصير.. ولكن ما رأيكم بها بالتسريحات الطويلة؟ . اشكرك".
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A post shared by YuriMrakadi (@yuri_mrakadi)
فاجأت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورة اصالة نصري ، الجمهور بمشاركتها الصورة الأولى مع إبنتها الصغيرة جيهان.
اتهم المخرج إد زويك الممثل براد بيت بالسلوك "المتقلّب" والمتهوّر أثناء تصوير فيلم Legends of the Fallعام 1994.
اتهمت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش المخرج جاك دويون بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك خلال إدارته عملاً شاركت فيه عندما كانت في الخامسة عشرة، وذلك بعد فتح تحقيق في اتهاماتها لمخرج سينمائي آخر بونوا جاكو باغتصابها.