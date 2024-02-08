قبلة رومانسية من يوري مرقدي لزوجته: إن كنتُ رجلاً لأنكِ امرأتي

اتهمت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش المخرج جاك دويون بالاعتداء الجنسي عليها، ​وذلك خلال إدارته عملاً شاركت فيه عندما كانت في الخامسة عشرة، وذلك بعد فتح تحقيق في اتهاماتها لمخرج سينمائي آخر بونوا جاكو باغتصابها.



