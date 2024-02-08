جوديت غودريش تتهم المخرج جاك دويون بالاعتداء الجنسي عليها والتحقيق بدأ
اتهمت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش المخرج جاك دويون بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك خلال إدارته عملاً شاركت فيه عندما كانت في الخامسة عشرة، وذلك بعد فتح تحقيق في اتهاماتها لمخرج سينمائي آخر بونوا جاكو باغتصابها.
وكانت النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا بعدما تقدمت الممثلة بشكوى اغتصاب قاصرة ضد بينوا جاكو الذي يكبرها بـ 25 عاما، وتولى إخراج أعمال شاركت فيها وأقام علاقة معها لسنوات منذ أن كانت في الرابعة عشرة.
وكررت الممثلة الخميس عبر إذاعة "فرانس إنتر" اتهاماتها لجاكو وشملت بها أيضاً اسم مخرج آخر من الجيل نفسه هو جاك دويون البالغ 79 عاما.