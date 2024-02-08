مخرج شهير يوجه اتهاما غير متوقع لـ توم كروز

وذكر إد تفاصيل حول تجربته مع براد بيت في العمل، في مقتطف من مذكراته التي نُشرت في مجلة "فانيتي"، مشيرًا إلى توتر العلاقة بينهما وحدوث نقاشات حادة وشجارات، حيث وصل براد بيت إلى تهديد بالاستقالة.

وقال المخرج أن براد بيت كان يظهر انفعالات قوية قبل أداء مشاهده التي تتطلب تجسيد مشاعر شديدة، مؤكدًا أن هذه الحالات كانت شائعة وليست الحادثة الوحيدة.

من ناحية أخرى، نفى مصدر مجهول لصحيفة The Washington Post صحة اتهامات المخرج، مُعتبرًا إياها افتراءات تهدف إلى تجنب استكشاف سلوكه، مشيرًا إلى رغبته في الترويج لكتابه بشكل قوي.