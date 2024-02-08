اول ظهور لحفيدة اصالة جيهان .. هل تشبهها؟

وظهرت شام في الصور وهي تحضنها بكل حنان، وعلقت على اللقطة المؤثرة بما معناه : "انا ماما ".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورة حفيدة أصالة الأولى، وشارك عدد من النجوم بتهنئة شام بمولودتها الجديدة والتمني لها بحياة سعيدة، فكتب نيكولا جبران : "حماكم الله معاً"، كما علّق أحد المتابعين : "والله وكبرت شامي وصارت أجمل ماما".