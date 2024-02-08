اول ظهور لحفيدة اصالة جيهان .. هل تشبهها؟

وظهرت شام في الصور وهي تحضنها بكل حنان، وعلقت على اللقطة المؤثرة بما معناه : "انا ماما ".
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صورة حفيدة أصالة الأولى، وشارك عدد من النجوم بتهنئة شام بمولودتها الجديدة والتمني لها بحياة سعيدة، فكتب نيكولا جبران : "حماكم الله معاً"، كما علّق أحد المتابعين : "والله وكبرت شامي وصارت أجمل ماما".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
اتهم المخرج إد زويك الممثل براد بيت بالسلوك "المتقلّب" والمتهوّر أثناء تصوير فيلم Legends of the Fallعام 1994.
اتهمت الممثلة الفرنسية جوديت غودريش المخرج جاك دويون بالاعتداء الجنسي عليها، وذلك خلال إدارته عملاً شاركت فيه عندما كانت في الخامسة عشرة، وذلك بعد فتح تحقيق في اتهاماتها لمخرج سينمائي آخر بونوا جاكو باغتصابها.
عايدت الممثلة المصرية نور الغندور صديقتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بمناسبة عيد ميلادها.