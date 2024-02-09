شروق زوجة الدكتور فود تفاجئ الجميع في احدث ظهور وتعتذر منه !! هل تعرضت للتهديد؟

وظهرت شروق في الفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص المصورة عبر انستغرام، وقالت: "كل الأزواج بصير بينهم مشاكل، أعتذر من الجمهور، وأعتذر من زوجي، على الفيديوهات التي طلعت قبل أيام."

واضافت شروق في الفيديو انها كانت "متضايقة كثيرًا"،اثناء تصوير الفيديو وقالت: "ما كان لازم تنزل الفيديوهات، أنا وزوجي بدأنا الإمبراطورية سوا مع بعض، ولم نسئ لأحد، وكل منتجاتنا جيدة."

وتابعت شروق حديثها: "حينما قلّلت من المنتجات، كنت أكرر حديث إحدى الإعلاميات؛ بهدف إزعاج زوجي."

هذا الموقف غير المتوقع من شروق، جعل عدد كبير من المتابعين يتساءلون عما اذا كان زوجها هددها للادلاء بهذه الاقوال بعدما تعرض لهجوم كبير من الجمهور الذي وصفه بالخائن.