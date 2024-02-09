بريتني سبيرز تلمح الى علاقة غرامية تجمعها مع بن افليك

وشاركت مغنية البوب صورة تعود لعام 1999 وقد جمعتها بأفليك وكاتبة الأغاني ديان وارن، وأرفقتها بتعليق عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام”: “صورة رائعة لي مع بن أفليك وديان وارين منذ سنوات مضت. إنّه ممثل رائع”.

وأضافت: “هل نسيت ذكر ما قمنا به (قبلة) أن وبن في تلك الليلة؟ بصراحة لقد نسيت، أتمنى أن أروي لكم ما حدث قبل ذلك. يا إلهي، أنا مجرّد فتاة ثرثارة”.

وتتجه بريتني سبيرز غالباً إلى “انستغرام”، منصّتها المفضلّة، لتفجير المفاجأة الشخصية، على غرار اتهامها طليقها جاستن تيمبرليك بتعنيفها وسوء معاملتها، ومهاجمة والدها، بالإضافة إلى فنانين آخرين منهم الفنانة البريطانية ميلي بوبي براون.