بالصور – جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع ابنها على الشاطئ

وفور نشر الصورة، تفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وتمنوا لهما السعادة الدائمة والصحة و السعادة لابنها.

يذكر أن جيسيكا عازار كانت قد تزوجت عام 2021 من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، ورزقا بابنهما فهد في بداية العام الماضي.