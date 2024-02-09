بالصور – جيسيكا عازار تستمتع بوقتها مع ابنها على الشاطئ

وفور نشر الصورة، تفاعل الجمهور بشكل كبير معها، وتمنوا لهما السعادة الدائمة والصحة و السعادة لابنها.
يذكر أن جيسيكا عازار كانت قد تزوجت عام 2021 من رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، ورزقا بابنهما فهد في بداية العام الماضي.
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A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
A post shared by Jessica Azar (@jessicaazarofficial)
تحدث الفنان مصطفى حشيش تفاصيل نجاته من الموت وإنقاذه في اللحظات الأخيرة بعد نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة إثر دخوله في غيبوبة سكر خلال الأيام الماضية.
ردت عارضة الأزياء اللبنانية، نور عريضة، على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها بعد نشرها مجموعة صور برفقة زوجها جورج وابنتهما آيلا، أثناء استمتاعهم على الشاطئ.