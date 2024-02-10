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آمال ماهر توضح علاقتها بتركي آل الشيخ وهذا ما قالته عن خطفها
آمال ماهر توضح علاقتها بتركي آل الشيخ وهذا ما قالته عن خطفها
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آمال ماهر توضح علاقتها بتركي آل الشيخ وهذا ما قالته عن خطفها

فن

2024-02-10 | 05:51
آمال ماهر توضح علاقتها بتركي آل الشيخ وهذا ما قالته عن خطفها
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Aljadeed
آمال ماهر توضح علاقتها بتركي آل الشيخ وهذا ما قالته عن خطفها

طمأنت الفنانة المصرية آمال ماهر​ الجمهور مؤكدة أنها بخير، ونفت تعرضها للخطف أو الاحتجاز مجرد شائعات عارية من الصحة.

وفي التفاصيل، اعتبرت آما، خلال استضافتها في برنامج "الحكاية" مع الاعلامي عمرو أديب، قلق الجمهور عليها في الفترة الماضية شيئا مفرحا، ويدل على محبتهم.

وأكدت الفنانة المصرية إصابتها في الفترة الماضية بفيروس كورونا للمرة الثالثة، الأمر الذي منعها من الظهور العلني للرد على الشائعات التي طالتها.

وعن تداول أخبار زواجها واختطافها في الفترة الماضية، كشفت الفنانة المصرية خوفها على نفسها، خاصة مع عدم تصديق الجمهور أنها بخير، بعد ظهورها بملامح متعبة بسبب المرض.

ووصفت الفنانة آمال ماهر علاقتها بالمستشار تركي آل الشيخ بالعلاقة الفنية الناجحة، وتمنت حدوث نجاحات فنية مستقبلية تجمعها معه.

 

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