أول تعليق من محمد رمضان بعد اتهامه بتجاهل فلسطين في أغنيته الجديدة

وفي التفاصيل، رد محمد رمضان في فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام، وقال فيه: "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرد في فيديو للشباب اللي بيقولوا إني مقولتش فلسـطين، لا طبعا قولت فلسـطين، بقول مصر نور عيني عراقي فلسـطيني بلادنا كتير سامحوني".