أول تعليق من محمد رمضان بعد اتهامه بتجاهل فلسطين في أغنيته الجديدة

وفي التفاصيل، رد محمد رمضان في فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام، وقال فيه: "رديت على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي وبرد في فيديو للشباب اللي بيقولوا إني مقولتش فلسـطين، لا طبعا قولت فلسـطين، بقول مصر نور عيني عراقي فلسـطيني بلادنا كتير سامحوني".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
طمأنت الفنانة الأردنية صفاء سلطان الجمهور على صحتها، بعد تعرُّضها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى العناية المشددة بأحد المستشفيات في الأردن، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.
نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة مع زوجها عبر خاصية الق على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
طمأنت الفنانة المصرية آمال ماهر الجمهور مؤكدة أنها بخير، ونفت تعرضها للخطف أو الاحتجاز مجرد شائعات عارية من الصحة.