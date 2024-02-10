اول ظهور لـ صلاح تيزاني بعد دخوله المستشفى وهذه تطورات حالته الصحية

وفي التفاصيل، خرج الفنان اللبناني اليوم السبت من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وشارك الطبيب اللبناني حسين الهواري الجمهور صورة أولى وحصرية للممثل اللبناني صلاح تيزاني، والمعروف بـ "أبو سليم" بعد خروجه من المستشفى، وعلق الطبيب اللبناني على الصورة مطمئناً الجمهور لحالته الصحية.

وكتب الطبيب وقال: "الصور الأولى والحصرية للفنان القدير ابو سليم بعد استعادة وعيه وخروجه من العناية الفائقة وفي هذه اللحظات ابو سليم يخرج من المستشفى إلى منزله في الطريق الجديدة أوجه شكري الكبير من القلب إلى إدارة واطباء مستشفى رزق وكل من ساهم في دفع فاتورة المستشفى ابو سليم بخير ويسلم على الجميع ويشكر كل من تعاطف معه".