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مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته
مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته
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مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته

فن

2024-02-10 | 11:08
مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته
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Aljadeed
مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته

نفت الفنانة المصرية ​مي سليم حقيقة ارتباطها بالفنان المصري أحمد الفيشاوي، وزواجهما رسمياً بعد قصة حب بدأت في كواليس تصوير أحدث أفلامها "بنقدر ظروفك"، وأبدت مي دهشتها من اتصال عدد كبير من المقربين لتهنئتها على الزواج، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن أنباء زفافها على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة المصرية مي سليم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها أولاً عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وهي من كواليس فيلم "بنقدر ظروفك".

وتابعت: "الصور عجبتنا أنا وأحمد، وقالي تعالي ننزل صور من كواليس الفيلم، وبعدها مصر كلها بتتصل تبارك لي، فبوضح أن صور الزفاف دي من فيلم "بنقدر ظروفك"، وأكيد أنا لو ارتبطت الناس كلها هتعرف، وأنا أول واحدة هطلع أقول لهم”.

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