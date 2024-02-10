مي سليم تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد الفيشاوي.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، أوضحت الفنانة المصرية مي سليم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم نشرها أولاً عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، وهي من كواليس فيلم "بنقدر ظروفك".

وتابعت: "الصور عجبتنا أنا وأحمد، وقالي تعالي ننزل صور من كواليس الفيلم، وبعدها مصر كلها بتتصل تبارك لي، فبوضح أن صور الزفاف دي من فيلم "بنقدر ظروفك"، وأكيد أنا لو ارتبطت الناس كلها هتعرف، وأنا أول واحدة هطلع أقول لهم”.