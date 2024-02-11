بالفيديو- خطيب نادين نسيب نجيم يفاجئها بالشموع والورود في عيدها

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
أكد نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، خروج الفنان اللبناني صلاح تيزاني من المستشفى بعد ظهر السبت، كاشفا عن تحضيره لمفاجأة بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية.
أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن امتنانه لكل من طلب الشفاء له، بعد تشخيصه بمرض السرطان، في الخامس من شهر شباط الحالي.
خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على أنباء عودتها لـ طليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.