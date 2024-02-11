بالفيديو- خطيب نادين نسيب نجيم يفاجئها بالشموع والورود في عيدها

فاجأ ناريغ ناربيكيان خطيب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خطيبته داخل المنزل، خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ(40)، الذي صادف قبل أيام قليلة.

وفي التفاصيل، وثقت نادين مقطع فيديو على حسابها عبر إنستغرام ظهر فيه منزلها من الداخل مزينا بالورود الحمراء والشموع، وعلقت نادين بالقول: "شكرا جزيلا حبي إنه أكثر من رائع أحبك.. نارجوووووو كثيرا".

وكان ناربيكيان قد فاجأ خطيبته أيضًا في عيد ميلادها قبل أيام قليلة، حيث أقام لها حفلة جمع فيها كل أصدقائها للاحتفال.