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لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر
لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر
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لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر

فن

2024-02-11 | 03:59
لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر
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Aljadeed
لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر

نشرت الملكة رانيا العبدالله السبت، صورة جمعتها بالصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وعائلته في قطر.

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها على حسابها عبر "إنستغرام": "البعض يضحّون بالكثير من أجل الحقيقة".

 وتابعت الملكة رانيا: "مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقيًّا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها".

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