لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها على حسابها عبر "إنستغرام": "البعض يضحّون بالكثير من أجل الحقيقة".

وتابعت الملكة رانيا: "مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقيًّا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها".