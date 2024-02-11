لقاء يجمع الملكة رانيا بوائل الدحدوح وعائلته في قطر

وفي التفاصيل، علقت الملكة رانيا على الصورة التي نشرتها على حسابها عبر "إنستغرام": "البعض يضحّون بالكثير من أجل الحقيقة".
وتابعت الملكة رانيا: "مع جبل من جبال غزة، وائل الدحدوح شكراً على نقلك الصورة والخبر حتى عندما كانت أسرتك من الأخبار المؤلمة، شجاعة جعلتك بطلاً حقيقيًّا. الله يصبرك ويحمي غزة وأهلها".
View this post on Instagram
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
أكد نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي، خروج الفنان اللبناني صلاح تيزاني من المستشفى بعد ظهر السبت، كاشفا عن تحضيره لمفاجأة بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية.
أعرب ملك بريطانيا تشارلز الثالث عن امتنانه لكل من طلب الشفاء له، بعد تشخيصه بمرض السرطان، في الخامس من شهر شباط الحالي.
خرجت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على أنباء عودتها لـ طليقها الفنان حسام حبيب، بعد طلاقهما في شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر 5 سنوات.