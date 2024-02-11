نعمة بدوي يتحدث عن وضع صلاح تيزاني: ما حدث له إساءة لتاريخه

وفي التفاصيل، قال بدوي في حديث خاص لـ"فوشيا"، إن تيزاني المعروف بـ"أبو سليم"، تخلص نهائيا من آثار الأنفلونزا الموسمية التي أدت لتدهور وضعه الصحي ودخوله العناية المركزة بعد معاناته من التهابات في الأوتار الصوتية ومناطق مختلفة في الجسم.

وكشف نعمة بدوي أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزارة الصحة اللبنانية، هما الجهتان الوحيدتان اللتان تكفلتا بتغطية تكاليف علاجه في مستشفى في بيروت.

وتحدث نقيب الممثلين اللبنانيين عن انزعاجه وعائلة تيزاني من الصور والفيديوهات التي جرى تسريبها للأخير عقب خروجه من المستشفى، معلقا: "ما جرى نشره مسيء لتاريخه، وعائلته غاضبة جدا من محاولات البعض استغلاله بهدف الترويج الإعلامي".