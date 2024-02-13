الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج
فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج
A-
A+

فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج

فن

2024-02-13 | 11:13
فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورا ومقاطع فيديو على حسابها عبر موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت برفقة زوجها النجم اللبناني يوسف الخال وأولادهما، حيث كانوا يستمتعون بالثلوج بمنطقة "فاريا" في لبنان، والتي ترتفع عن سطح البحر حوالي 2300 متر.

وفي التفاصيل، بدت نيكول في حالة من الخوف الشديد وهي تصعد مع يوسف الخال بالتيليساج، ليبدو تحتها المكان عميقاً، حيث بدا الخوف على نيكول سابا، وصارت تقول: "لا لا". بينما طلب منها يوسف الخال الهدوء. وقالت نيكول سابا في فيديو ثانٍ: "فاريا من لبنان أحلى بلد بالعالم".

 

اقرأ ايضا في فن

علا غانم تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل والهجرة إلى أميركا
10:23

علا غانم تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل والهجرة إلى أميركا

انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.

10:23

علا غانم تحسم حقيقة اعتزالها التمثيل والهجرة إلى أميركا

انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.

حسام حبيب يثير الجدل بعد اصداره أغنية الجديدة بعنوان “كدابة”
10:15

حسام حبيب يثير الجدل بعد اصداره أغنية الجديدة بعنوان “كدابة”

أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.

10:15

حسام حبيب يثير الجدل بعد اصداره أغنية الجديدة بعنوان “كدابة”

أثار الفنان المصري حسام حبيب حالة من الجدل بين الجمهور، بعد الكشف عن أغنيته الجديدة “كدابة”، واللافت هو نشره صورة إعلان الأغنية على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لكنه عاد وحذف الصورة.

بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن على طريقتها الفخمة
09:59

بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن على طريقتها الفخمة

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها البكر "جايدن" ععلى طريقتها المميزة.

09:59

بالفيديو- ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد ابنها جايدن على طريقتها الفخمة

احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد ابنها البكر "جايدن" ععلى طريقتها المميزة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024