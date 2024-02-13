فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج

وفي التفاصيل، بدت نيكول في حالة من الخوف الشديد وهي تصعد مع يوسف الخال بالتيليساج، ليبدو تحتها المكان عميقاً، حيث بدا الخوف على نيكول سابا، وصارت تقول: "لا لا". بينما طلب منها يوسف الخال الهدوء. وقالت نيكول سابا في فيديو ثانٍ: "فاريا من لبنان أحلى بلد بالعالم".