فيديو عفوي يجمع نيكول سابا ويوسف الخال مع أولادهما في التزلج

وفي التفاصيل، بدت نيكول في حالة من الخوف الشديد وهي تصعد مع يوسف الخال بالتيليساج، ليبدو تحتها المكان عميقاً، حيث بدا الخوف على نيكول سابا، وصارت تقول: "لا لا". بينما طلب منها يوسف الخال الهدوء. وقالت نيكول سابا في فيديو ثانٍ: "فاريا من لبنان أحلى بلد بالعالم".
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A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)
A post shared by Nikki (@nicolesabaaa)
انتشرت في الآونة الأخيرة أخباراً تفيد بأن االفنانة المصرية علا غانم قررت اعتزال التمثيل والهجرة إلى الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد أزمتها مع طليقها واتهمت علا زوجها السابق بالإستعانة بالبلطجية لسرقة مقتنياتها الذهبية والهواتف المحمولة وكل أغراضها.
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