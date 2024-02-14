حسام حبيب يثير التساؤلات بهذا التصرف بعد عودته لـ شيرين عبد الوهاب

واعتبر عدد من المتابعين أن قرار حسام حبيب بحذف البوستر جاء عقب الحديث عن عودته إلى زوجته السابقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، فيما ذكر آخرون أنه أراد إثارة الجدل للترويج لأغنيته على طريقته.هذا وجاء تصرف حسام حبيب في الوقت الذي كان فيه الجمهور يتفاعل مع بوستر أغنية "كدابة" الذي ظهر فيه بشكل مختلف وألوان غامقة، وكانوا يعلّقون بأن اسم الأغنية موجّه لزوجته السابقة.يذكر ان شيرين كانت قد عادت للعمل مع حسام حبيب مجددًا، حيث تواجد الثنائي برفقة بعضهما خلال الأيام الماضية، أكثر من مرة في أحد أستوديوهات الصوت في القاهرة.