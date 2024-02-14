شروق زوجة دكتور فود تفاجئ الجميع في احدث ظهور

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A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
A post shared by Charbelitta Official (@charbelitta.official2)
كتبت الفنانة المصرية شيري عادل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً أعلنت من خلاله طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول "عيد الحب" وبعد زواج دام أكثر من عام.
نعت الفنانة المصرية أنغام، الموسيقي الراحل محمد فريد الذي رحل في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 13 شباط، في المملكة العربية السعودية.
أثارت النجمة العالمية ميغان فوكس، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل جديد خلال احتفالها في ملهى Zouk في لاس فيغاس.