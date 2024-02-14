شروق زوجة دكتور فود تفاجئ الجميع في احدث ظهور

فاجأت شروق، زوجة دكتور فود، الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، في احدث ظهور لها بعد الحديث عن تعرضها للخيانة من قبل زوجها، مع التيك توكر اللبنانية كاتريكسا أيوب.

