نادين الراسي بإطلالة جريئة في عيد الحب

شاركت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، صورة جديدة لها من جلسة تصوير حديثة، وصفها البعض بالجريئة.



وظهرت نادين بالصورة وهي ترتدي لباسا بدت فيه وكأنها شبه عارية، اذ ارفقت الصورة بالتعليق التالي: "عندما يكون القمر مكتملا".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصورة، اذ عبروا عن حبهم الكبير لـ نادين واشادوا بإطلالتها المميزة والتي تحرص في كل مرة على ان تنفرد بها مهما كانت جريئة، اذ كتب احدهم: "مين القمر بالضبط أنتِ أو اللِّي وراكِ ؟ "، وأضاف آخر: " كل عيد حب وأنتي كل الحب".