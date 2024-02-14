الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة
ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة
A-
A+

ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة

فن

2024-02-14 | 08:49
ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة

اختارت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، الاحتفال بعيد الحب المصادف اليوم الاربعاء 14 شباط، بطريقة طريفة وساخرة.

وفي التفاصيل، شاركت ياسمين مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو جمعت خلاله لقطات متنوعة من أعمالها، ظهرت فيها وهي تتناول الطعام بكميات كبيرة وبطريقة أقرب للشراهة، وعلقت: "14/2".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعربوا عن إعجابهم بالطريقة الطريفة التي تحتفل بها.
هذا وكانت ياسمين أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الممثل المصري أحمد العوضي الشهر الماضي.

اقرأ ايضا في فن

انفصال شيري عادل وطارق صبري رسمياً في عيد الحب
09:22

انفصال شيري عادل وطارق صبري رسمياً في عيد الحب

كتبت الفنانة المصرية شيري عادل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً أعلنت من خلاله طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول "عيد الحب" وبعد زواج دام أكثر من عام.

09:22

انفصال شيري عادل وطارق صبري رسمياً في عيد الحب

كتبت الفنانة المصرية شيري عادل، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، منشوراً أعلنت من خلاله طلاقها رسمياً من الفنان طارق صبري، وذلك بالتزامن مع حلول "عيد الحب" وبعد زواج دام أكثر من عام.

أنغام تنعى الموسيقي الراحل محمد فريد بكلمات مؤثرة
09:13

أنغام تنعى الموسيقي الراحل محمد فريد بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة المصرية أنغام، الموسيقي الراحل محمد فريد الذي رحل في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 13 شباط، في المملكة العربية السعودية.

09:13

أنغام تنعى الموسيقي الراحل محمد فريد بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة المصرية أنغام، الموسيقي الراحل محمد فريد الذي رحل في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء 13 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ميغان فوكس تثير الجدل في احدث ظهور لها
08:59

ميغان فوكس تثير الجدل في احدث ظهور لها

أثارت النجمة العالمية ميغان فوكس، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل جديد خلال احتفالها في ملهى Zouk في لاس فيغاس.

08:59

ميغان فوكس تثير الجدل في احدث ظهور لها

أثارت النجمة العالمية ميغان فوكس، ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل جديد خلال احتفالها في ملهى Zouk في لاس فيغاس.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024