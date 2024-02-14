ياسمين عبد العزيز تحتفل بـ عيد الحب على طريقتها الخاصة

وفي التفاصيل، شاركت ياسمين مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو جمعت خلاله لقطات متنوعة من أعمالها، ظهرت فيها وهي تتناول الطعام بكميات كبيرة وبطريقة أقرب للشراهة، وعلقت: "14/2".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اعربوا عن إعجابهم بالطريقة الطريفة التي تحتفل بها.هذا وكانت ياسمين أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الممثل المصري أحمد العوضي الشهر الماضي.