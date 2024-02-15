نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة والجمهور يتفاعل

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها الـ42، تزامنًا مع عيد الحب .

وفي التفاصيل، أجرت نسرين جلسة تصوير طغى عليها اللون الأحمر، أطلَّت فيها ببدلة رسمية حمراء تألفت من سترة فضفاضة وبنطلون عريض، وانتعلت حذاءً باللون الوردي.

وشاركت نسرين مقطع فيديو عيد ميلادها على حسابها الرسمي عبر انستغرام، الذي ظهرت فيه تضيء شمعة وضعتها على قالب الحلوى، وأرفقته بتعليق، كتبت فيه: "20 30 40، من يهتم.. عيد ميلاد سعيد لي".