نسرين طافش تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الفخمة والجمهور يتفاعل

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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)
نشرت الفنانة المصرية يسرا، على حسابها عر "إنستغرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجّهت من خلالها رسالة الى جمهورها في "عيد الحب".
حسم الفنان المصري أحمد سعد، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول ظهوره في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان لهذا العام.
نشر مخرج الجزء الثاني من فيلم "جوكر"، تود فيليبس، مجموعة من الصور التي جمعت بطل الفيلم يواكين فينيكس وشريكته ليدي غاغا بشخصيتيّ الجوكر وحبيبته الشريرة هارلي كوين.