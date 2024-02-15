زوجة وائل جسار تتحدث عن علاقتها الزوجية: تحدّيت عائلتي وضحيت لأجله

وفي التفاصيل، أكدت ميراي في حوارها بمناسبة عيد الحب مع موقع "فوشيا"، عدم شعورها بالندم يوماً على القرار الذي اتخذته في صغرها، وهو الارتباط بـ وائل جسار، مشيرة إلى أنها تحدّت عائلتها، للمضي قدما في هذه الخطوة، واستطاع الفنان اللبناني كسب الرهان وإثبات أنه محطّ ثقتها.

وقالت ميراي: "قدمت الكثير من التضحيات المادية والمعنوية، وكنت أبقى وحيدة مع ابنتي طيلة فترة سفره خارج البلاد للعمل، ولكن الحمد لله، سرعان ما تبدلت الأمور نحو الأفضل".