قبلات وأجواء رومانسية بين نادين نسيب نجيم وخطيبها في عيد الحب

وفي التفاصيل، نشرت نادين صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام.
واحتفل الثنائي بعيد الحب بأجواء رومنسية في أحد المطاعم، وتألقت نادين بفستان فضي لماع قصير نسقت معه حذاء باللون نفسه.
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نشرت الفنانة المصرية يسرا، على حسابها عر "إنستغرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجّهت من خلالها رسالة الى جمهورها في "عيد الحب".
حسم الفنان المصري أحمد سعد، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول ظهوره في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان لهذا العام.
نشر مخرج الجزء الثاني من فيلم "جوكر"، تود فيليبس، مجموعة من الصور التي جمعت بطل الفيلم يواكين فينيكس وشريكته ليدي غاغا بشخصيتيّ الجوكر وحبيبته الشريرة هارلي كوين.