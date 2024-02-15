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هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان
هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان
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هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان

فن

2024-02-15 | 06:54
هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان
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Aljadeed
هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان

أثار قرار تأجيل حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في بيروت الذي كان سيقام في الـ17 من شباط الحالي، إلى الـ24 من الشهر ذاته، غضبا واسعا بين الجمهور اللبناني.

وفي التفاصيل، جاءت حالة الغضب بعد الحديث عن تعاقد شيرين على حفلة غنائية جديدة في مصر برفقة أنغام وآمال ماهر في الموعد ذاته الذي كانت ستحيي فيه سهرتها في بيروت، فقررت تأجيل الأخيرة.

وطالب العديد من المتابعين اللبنانيين بمقاطعة حفل شيرين الذي سيقام في موعده الجديد، مشيرين إلى أن قرارها استفزهم كثيرًا، وأنها لم تقدّر محبتهم لها وانتظارهم لحفلها في بيروت، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "عيب الشوم … تأجلت عشان عندها حفلة بمصر… وما احترمت جمهور لبنان …. لازم دفوعها بند الجزائي … الناس مش لعبة عيب عيب عيب ولازم انتو تلغوا الحفل معها ".

 

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