هجوم حاد على شيرين عبد الوهاب بعد تأجيل حفلها في لبنان

وفي التفاصيل، جاءت حالة الغضب بعد الحديث عن تعاقد شيرين على حفلة غنائية جديدة في مصر برفقة أنغام وآمال ماهر في الموعد ذاته الذي كانت ستحيي فيه سهرتها في بيروت، فقررت تأجيل الأخيرة.
وطالب العديد من المتابعين اللبنانيين بمقاطعة حفل شيرين الذي سيقام في موعده الجديد، مشيرين إلى أن قرارها استفزهم كثيرًا، وأنها لم تقدّر محبتهم لها وانتظارهم لحفلها في بيروت، وانهالت التعليقات على الشكل التالي: "عيب الشوم … تأجلت عشان عندها حفلة بمصر… وما احترمت جمهور لبنان …. لازم دفوعها بند الجزائي … الناس مش لعبة عيب عيب عيب ولازم انتو تلغوا الحفل معها ".
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A post shared by FA Production (@faproductions)
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