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اليكم الصور الأولى لـ يواكين فينيكس وليدي غاغا من &quot;الجوكر&quot;
اليكم الصور الأولى لـ يواكين فينيكس وليدي غاغا من "الجوكر"
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اليكم الصور الأولى لـ يواكين فينيكس وليدي غاغا من "الجوكر"

فن

2024-02-15 | 10:17
اليكم الصور الأولى لـ يواكين فينيكس وليدي غاغا من "الجوكر"
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Aljadeed
اليكم الصور الأولى لـ يواكين فينيكس وليدي غاغا من "الجوكر"

نشر مخرج الجزء الثاني من فيلم "جوكر"، تود فيليبس، مجموعة من الصور التي جمعت بطل الفيلم يواكين فينيكس وشريكته ليدي غاغا بشخصيتيّ الجوكر وحبيبته الشريرة هارلي كوين.

وكشف المخرج في تعليقه، أنه من المقرر أن تطرح شركة "وارنر براذرز" فيلم Joker: Folie á Deux  في الرابع من نيسان المقبل، بعد النجاح الساحق للجزء الأول في عام 2019، والفائز بجائزتَي أوسكار لأفضل فيلم وأفضل ممثل، مع ترشّحه لتسع جوائز أخرى، وتحقيقه إيرادات تجاوزت البليون دولار عالمياً، ليصبح الإصدار الأعلى إيراداً في تاريخ السينما من فئة R.
وتتناول السلسلة قصة أحد أشهر أشرار الكتب المصوّرة في العالم والعدو اللدود للبطل الخارق "باتمان" أو "الرجل الوطواط".
ويظهر في الجزء الثاني من فيلم "جوكر" النجم الصاعد هاري لوتي بدور كبير في الفيلم المرتقب، والفنان جاكوب لوفلاند بدور شخص يصادق "آرثر فليك" أو "الجوكر"، والنجمة كاثرين كينر في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله، وكذلك الممثل الإرلندي بريندان جليسون.

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