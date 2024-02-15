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أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل
أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل
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أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل

فن

2024-02-15 | 10:20
أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل
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Aljadeed
أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل

حسم الفنان المصري أحمد سعد، حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول ظهوره في برنامج رامز جلال الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان لهذا العام.

وقال سعد إنه لم يشارك في برامج المقالب التلفزيونية منذ فترة طويلة، وأضاف: "بطّلت أطلع في برامج مقالب التلفزيون، باخد مقالب في الحقيقة بس".
وفي جانب آخر، أحيا أحمد سعد واحدة من أضخم حفلاته الغنائية في قطر، وسط إقبال كبير من الجماهير.
وأخيراً، نشر سعد صوراً له عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "جمهور قطر الجميل فرّحتوني بالتفاعل النهاردة جداً والأطفال الحلوين اللي غنّوا معايا، حقيقي كان يوم حلو بيكم أوي، شكراً لهيئة السياحة وشركة "تذكار" على الحفل الأكثر من رائع".

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