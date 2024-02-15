أحمد سعد يحسم حقيقة ظهوره في هذا البرنامج في رمضان المقبل

وفي جانب آخر، أحيا أحمد سعد واحدة من أضخم حفلاته الغنائية في قطر، وسط إقبال كبير من الجماهير.

وأخيراً، نشر سعد صوراً له عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "جمهور قطر الجميل فرّحتوني بالتفاعل النهاردة جداً والأطفال الحلوين اللي غنّوا معايا، حقيقي كان يوم حلو بيكم أوي، شكراً لهيئة السياحة وشركة "تذكار" على الحفل الأكثر من رائع".

وقال سعد إنه لم يشارك في برامج المقالب التلفزيونية منذ فترة طويلة، وأضاف: "بطّلت أطلع في برامج مقالب التلفزيون، باخد مقالب في الحقيقة بس".