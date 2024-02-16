عاجل
الرئيس سعد الحريري تلقّى اتصالًا هاتفيًا من البطريرك الراعي جرى خلاله استعراض مختلف التطورات
الرئيس سعد الحريري تلقّى اتصالًا هاتفيًا من البطريرك الراعي جرى خلاله استعراض مختلف التطورات
رئيس لاتفيا يتهم الكرملين باغتيال نافالني
رئيس لاتفيا يتهم الكرملين باغتيال نافالني
الإسعاف الإسرائيلي: نقل 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة من موقع إطلاق النار في كريات ملاخي
الإسعاف الإسرائيلي: نقل 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة من موقع إطلاق النار في كريات ملاخي
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
16 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
14 o
AlJadeedTv
متن
16 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
الشمال
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول
فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول
A-
A+

فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول

فن

2024-02-16 | 05:40
فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول
العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول

شارك سلطان الطرب جورج وسوف، مع جمهوره ومتابعيه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تضمن مجموعة صور ولقطات جمعته بحفيدته، في احدث ظهور للاخيرة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها حيث تكمل عامها الأول.

وتضمن الفيديو لقطات مؤثرة بين جورج وسوف وحفيدته "آميا"، في مختلف الأوقات منذ ولادتها وحتى اليوم، حيث ارفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اسم حفيدتي آميا بيعني "حب الله" وهي ولدت يوم عيد الحب.. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته .. الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ جورج وسوف، متمنيين له ولحفيدته العمر الطويل بالصحة وان يبقى الى جانب عائلته، اذ كتب احدهم: "الله يخليها يا رب ويحميكن كلكن ابو وديع.. نحنا اجيال ملايين منعشق فنك وصوتك.. يا رفيق دربنا بكل سيجارا وكاس وحب وعرك وكل شي يا king يا معلم"، وأضاف اخر: "مبروك اجمل هديه لك وربنا يحفظها بإذن الله ويعطيها ايام جميله ودربها يكون ورد متل يوم الحب، حب الحفيد غالي، الله يخليلك أحفادك ويطول عمرك يا سلطان الطرب".

اقرأ ايضا في فن

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم التفاصيل
05:40

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم التفاصيل

لا تزال قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تتصدر اهتمام المتابعين بعد سجنها.

05:40

تطورات جديدة في قضية فاطمة المؤمن.. اليكم التفاصيل

لا تزال قضية الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تتصدر اهتمام المتابعين بعد سجنها.

قتل زوج فنانة شهيرة وتفاصيل مروّعة تكشف عن الحادثة
05:13

قتل زوج فنانة شهيرة وتفاصيل مروّعة تكشف عن الحادثة

عثر على زوج الفنانة المغربية الشابة ريم فكري، جثة هامدة بعد الإبلاغ عن اختطافه بواسطة سيارة رباعية الدفع في 8 شباط الجاري.

05:13

قتل زوج فنانة شهيرة وتفاصيل مروّعة تكشف عن الحادثة

عثر على زوج الفنانة المغربية الشابة ريم فكري، جثة هامدة بعد الإبلاغ عن اختطافه بواسطة سيارة رباعية الدفع في 8 شباط الجاري.

هكذا عايدت يسرا جمهورها في "عيد الحب"
10:24

هكذا عايدت يسرا جمهورها في "عيد الحب"

نشرت الفنانة المصرية يسرا، على حسابها عر "إنستغرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجّهت من خلالها رسالة الى جمهورها في "عيد الحب".

10:24

هكذا عايدت يسرا جمهورها في "عيد الحب"

نشرت الفنانة المصرية يسرا، على حسابها عر "إنستغرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وجّهت من خلالها رسالة الى جمهورها في "عيد الحب".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024