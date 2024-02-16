فيديو مؤثر يجمع جورج وسوف بحفيدته في احدث ظهور لها في عيدها الاول

إسم حفيدتي آميا بيعني “حب الله” وهي ولدت يوم عيد الحب. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته ❤️ الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم 🙏🏻#جورج_وسوف pic.twitter.com/HyaF5yHaw2 — Georges Wassouf (@wassouf) February 15, 2024

وتضمن الفيديو لقطات مؤثرة بين جورج وسوف وحفيدته "آميا"، في مختلف الأوقات منذ ولادتها وحتى اليوم، حيث ارفق الفيديو بتعليق قال فيه: "اسم حفيدتي آميا بيعني "حب الله" وهي ولدت يوم عيد الحب.. كل سنة وانتي فرحة البيت وضحكته .. الله يحميكي يا جدو ويحمي ولاد العالم".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ جورج وسوف، متمنيين له ولحفيدته العمر الطويل بالصحة وان يبقى الى جانب عائلته، اذ كتب احدهم: "الله يخليها يا رب ويحميكن كلكن ابو وديع.. نحنا اجيال ملايين منعشق فنك وصوتك.. يا رفيق دربنا بكل سيجارا وكاس وحب وعرك وكل شي يا king يا معلم"، وأضاف اخر: "مبروك اجمل هديه لك وربنا يحفظها بإذن الله ويعطيها ايام جميله ودربها يكون ورد متل يوم الحب، حب الحفيد غالي، الله يخليلك أحفادك ويطول عمرك يا سلطان الطرب".