تامر حسني يوجه رسالة الى تركي آل الشيخ.. هذا ما قاله

ونشر تامر على صفحته عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثّق تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، وعلّق عليه بقوله: "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر".وأضاف: "بعيداً طبعاً عن إن الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدّش يفتكر إن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده، لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله والفنان له أجر ثابت. المهم، الكتير كان بيشكك في إيراداتي، وكتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد إنه من تأليفي وإخراجي وموسيقتي التصويرية، كنت مأجّل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم "بحبك" اللي عدّا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي، تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله، ليثبت أن كلامي كان صح وإني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق".واختتم تامر حسني حديثه قائلاً: "وطبعاً ده غير إيرادات الفيلم في مصر وباقي دول العالم، كل الشكر للجمهور الطيب الغالي في مصر والسعودية والوطن العربي كله والعالم شكراً لكل أبطال العمل وصُناعه ومنتجينه اللي صدّقوني ودايماً في ضهري... شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، نوّرت مصر بلدك التانية، بجد أنا دلوقتي أقدر أحتفل معاكم بنجاح أول فيلم من إخراجي، الحمد لله".