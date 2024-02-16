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أحمد سعد يعترف في &quot;عيد الحب&quot;: لست &quot;سينغل&quot;
أحمد سعد يعترف في "عيد الحب": لست "سينغل"
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أحمد سعد يعترف في "عيد الحب": لست "سينغل"

فن

2024-02-16 | 09:09
أحمد سعد يعترف في "عيد الحب": لست "سينغل"
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Aljadeed
أحمد سعد يعترف في "عيد الحب": لست "سينغل"

كشف الفنان المصري أحمد سعد عن طقوسه في "عيد الحب"، قائلاً: "أنا مش سينغل خالص، وكلمة سينغل بتتقال في إطار الكابل، لكن أنا بصراحة مليء بحب الناس، أنا أكتر واحد عندي نسبة حب عند الجمهور هتشوفوا الناس بتحبّني قد إيه وأهلي الحمد لله بيحبوني وراضيين عني".

وخلال مؤتمر صحافي أُقيم على هامش الحفل الذي أحياه في "مهرجان فبراير الكويت"، تحدث احمد سعد عن الجمهور الكويتي، مشيراً إلى أن له مكانة خاصة في قلبه ويقدّم الدعم له دائماً، فمحبة الجمهور الصادقة له جعلته لا يشعر بأنه "سينغل" في "عيد الحب".
وقال: "حسيت النهاردة إن نجاحي تم الحمدلله بوجودي في مهرجان فبراير الكويت"، وأضاف: "كان حلم من أحلام حياتي أكون موجود في فبراير الكويت اللي هو من أهم وأكبر المهرجانات على مر العصور... كنت بعدي وأنا صغير قدّام المسرح وأشوف الأساتذة الكبار".
وعن دعم الجمهور الكويتي له، قال أحمد سعد: "الجمهور الكويتي دايماً واقف جنبي، ممكن أكون تريند رقم 2 في مصر، بس الأكيد أنا هبقى تريند رقم 1 في الكويت".
 

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