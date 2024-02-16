نجوم "ليلة الأمير سعود بن عبدالله" يحتفلون بعيد أحلام

وكان أبرز النجوم الذي شاركوا في هذه المناسبة، كل من نوال الكويتية ورابح صقر وأميمة طالب، والمدير التنفيذي لشركة "روتانا" سالم الهندي، والملحن سهم.كما شارك الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، عبر حسابه على منصة "إكس"، صوراً من كواليس البروفات مع أحلام، وعلّق عليها: "من بروفة الفنانه الغاليه احلام .. سعيد بمشاركتك في #ليلة_الأمير_سعود_بن_عبدالله".هذا ويشارك النجوم في الليلة التكريمية للشاعر الأمير سعود بن عبد الله، برفقة محمد عبده، وماجد المهندس، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، اليوم الجمعة 16 شباط على مسرح "محمد عبده أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.