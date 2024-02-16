اليكم موعد أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية" بمشاركة شيرين عبد الوهاب

ويحيي الحفل كل من شيرين عبد الوهاب ومحمد منير وماجد المهندس، ويقام في يوم 18 شباط الجاري.يُذكر أن حساب شركة "بنش مارك" نشر مجموعة من الصور لنجوم الحفل، وعلق عليها بالقول: "برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ومعالي وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني تنطلق اولى "الليالي السعودية المصرية" مع الفنان محمد منير والفنان ماجد المهندس والفنانة شيرين في القاهرة ".