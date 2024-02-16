الأمير هاري وميغان ماركل يختاران هذه "الكنية" لولديهما

وكان ابنهما البالغ من العمر 4 أعوام، الأمير أرتشي، وابنتهما البالغة من العمر عامان، الأميرة ليليبيت، يُعرفان سابقاً باسم "الأمير أرتشي ماونتباتن-ويندسور" و"الآنسة ليليبيت ماونتباتن-ويندسور"، ومُنح لهما الألقاب الأميرية عندما تولى جدهما الملك تشارلز العرش في ايلول 2022.الا ان ميغان ماركل والأمير هاري استخدما ألقاب أطفالهما لأول مرة في اذار 2023 عندما أعلنا تعميد طفلتهما ليليبيت، وتم تحديث اسميهما إلى "الأمير أرتشي من ساسكس" و"الأميرة ليليبيت من ساسكس" على موقع العائلة الملكية الرسمي.وأظهرت مجلة PEOPLE أن "ساسكس" هو لقب عائلتهما، واستخدام ألقابهما كأسماء عائلية لأطفالهما يتبع التقليد المتبع من قبل أعضاء العائلة الملكية، وهذا ما يعكس بحسب محللي الشؤون الملكية الرغبة التي لا تزال موجودة لدى ميغان وهاري بالحصول على ألقاب ملكية.