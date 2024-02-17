مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي





وتحدثت مايا مع الطفل معبرة عن فخرها به وأنها تحبه لأنها تحب الأطفال وأنه سيكون قدوة لغيره.





وشارك، الى جانب مايا في الحفل الخيري لمركز السرطان اللبناني في دبي، الفنان اللبناني رامي عياش، والفنان العراقي سيف نبيل والفنانة الهندية أميرة فتحي.