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مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي
مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي
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مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي

فن

2024-02-17 | 02:53
مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي
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Aljadeed
مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي

لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الانظار بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء احتضانها طفلا ناجياً من السرطان خلال تواجدها على السجادة الحمراء في لحفل الخيري لمركز سرطان الاطفال في دبي.

 

وتحدثت مايا مع الطفل معبرة عن فخرها به وأنها تحبه لأنها تحب الأطفال وأنه سيكون قدوة لغيره. 

وشارك، الى جانب مايا في الحفل الخيري لمركز السرطان اللبناني في دبي، الفنان اللبناني رامي عياش، والفنان العراقي سيف نبيل والفنانة الهندية أميرة فتحي.


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