مايا دياب بخطوة لافتة تجاه طفل ناج من السرطان في دبي
لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الانظار بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء احتضانها طفلا ناجياً من السرطان خلال تواجدها على السجادة الحمراء في لحفل الخيري لمركز سرطان الاطفال في دبي.
وتحدثت مايا مع الطفل معبرة عن فخرها به وأنها تحبه لأنها تحب الأطفال وأنه سيكون قدوة لغيره.
وشارك، الى جانب مايا في الحفل الخيري لمركز السرطان اللبناني في دبي، الفنان اللبناني رامي عياش، والفنان العراقي سيف نبيل والفنانة الهندية أميرة فتحي.