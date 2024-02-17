دعوى قضائية ضد مسلسل لأحمد السقا.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، أوضح سيف أسامة في تصريحات لموقع "فوشيا"، أن مسلسل "جولة أخيرة" يتشابه في أكثر من جزء من قصته التي قام بتسجيلها في الشهر العقاري المصري، مؤكداً أنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المسلسل إلا بعد التأكد من وجود صفات مشتركة لا يمكن حدوثها صدفة بين المسلسل المعروض وفيلمه، مشيرًا إلى التشابه في العنوان، حيث يحمل المسلسل اسم "جولة أخيرة" بينما يحمل فيلمه اسم "الجولة الأخيرة"، كما يناقش كلا العملين لعبة القتال MMA.