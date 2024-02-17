أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

وفي الحلقة، تكشف أروى أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية، وتروي تفاصيل لأول عن حياتها المهنية والشخصية كاسرة كل القيود.

حلقة جديدة من "كتاب الشهرة" مع أروى الليلة الساعة 9:30 على "الجديد" بالتزامن مع قناة AljadeedFan عبر يوتيوب.