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أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من &quot;كتاب الشهرة&quot;
أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"
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أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

فن

2024-02-17 | 07:13
أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"
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Aljadeed
أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الفنانة اليمنية أروى.


وفي الحلقة، تكشف أروى أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية، وتروي تفاصيل لأول عن حياتها المهنية والشخصية كاسرة كل القيود.

حلقة جديدة من "كتاب الشهرة" مع أروى الليلة الساعة 9:30 على "الجديد" بالتزامن مع قناة AljadeedFan عبر يوتيوب.


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