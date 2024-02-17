أروى ضيفة علي ياسين في حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

وفي الحلقة، تكشف أروى أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية، وتروي تفاصيل لأول عن حياتها المهنية والشخصية كاسرة كل القيود.
حلقة جديدة من "كتاب الشهرة" مع أروى الليلة الساعة 9:30 على "الجديد" بالتزامن مع قناة AljadeedFan عبر يوتيوب.
غيب الموت الكاتب والمخرج المسرحي التونسي حكيم مرزوقي عن عمر يناهز 58 عاماً، وهو مؤلف ومخرج مسرحي تونسي، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا، وكذلك درس في كلية الآداب جامعة دمشق، له العديد من الأعمال المسرحية منها: مسرحية بساط حلبي عام 2011.
شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني طموحاتها المستقبلية، وتحدثت عن وجهة نظرها تجاه قضايا الزواج والأمومة، خلال ظهورها كضيفة على برنامج "sold out" الذي يبث على قناة " CBC".
اتخذ السيناريست المصري سيف أسامة الإجراءات القانونية ضد صناع مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا، والشركة المنتجة، بتهمة سرقة واقتباس أجزاء من فيلمه "الجولة الأخيرة".