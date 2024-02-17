وفاة فنان شهير وأيمن رضا ينعاه بكلمات مؤثرة

وقضى المرزوقي أكثر من ثلاثين عاماً في دمشق قدّم خلالها مجموعة من الأعمال المسرحية التي نالت جوائز في مهرجانات عربية وتمت ترجمة بعضها إلى لغات أخرى منها االفرنسية والكردية، ثم عاد إلى تونس.

ونعى عدد من الممثلين السوريين الراحل عبر صفحاتهم ومنهم الممثلة السورية أمل عرفة، أمانة والي والممثل أيمن رضا.