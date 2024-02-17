وفاة فنان شهير وأيمن رضا ينعاه بكلمات مؤثرة

وقضى المرزوقي أكثر من ثلاثين عاماً في دمشق قدّم خلالها مجموعة من الأعمال المسرحية التي نالت جوائز في مهرجانات عربية وتمت ترجمة بعضها إلى لغات أخرى منها االفرنسية والكردية، ثم عاد إلى تونس.
ونعى عدد من الممثلين السوريين الراحل عبر صفحاتهم ومنهم الممثلة السورية أمل عرفة، أمانة والي والممثل أيمن رضا.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Aiman Reda (@aymanredaofficial)
تمت مشاركة منشور بواسطة Aiman Reda (@aymanredaofficial)
شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني طموحاتها المستقبلية، وتحدثت عن وجهة نظرها تجاه قضايا الزواج والأمومة، خلال ظهورها كضيفة على برنامج "sold out" الذي يبث على قناة " CBC".
يستضيف الإعلامي علي ياسين، في حلقة الليلة من برنامج "كتاب الشهرة" بموسمه الرابع، الفنانة اليمنية أروى.
اتخذ السيناريست المصري سيف أسامة الإجراءات القانونية ضد صناع مسلسل "جولة أخيرة" للفنان أحمد السقا، والشركة المنتجة، بتهمة سرقة واقتباس أجزاء من فيلمه "الجولة الأخيرة".